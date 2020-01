Neujahrsempfang der Stadt Sulzbach : In Sulzbach werden Straßen, Kitas und Spielplätze saniert

Sulzbach Sulzbach krempelt auch 2020 die Ärmel hoch. Die Rede von Bürgermeister Michael Adam beim Neujahrsempfang drehte sich um die Straßen, Kitas, Schulen und ein Sportzentrum.

Vor mehreren hundert geladenen Gästen hat Sulzbachs Bürgermeister Michael Adam (CDU) beim Neujahrsempfang seiner Stadt am Freitagabend ausblicken lassen, womit es denn im neuen Jahr vorangehen soll. Einer der Knackpunkte waren dabei die Straßen, für die die Stadt zur Pflege und Sanierung 525 000 Euro ausgeben will, dazu kommen noch 100 000 Euro für Gehwege. Die 2016 begonnene Sanierung der Kinderspielplätze in der Stadt werde auch 2020 fortgeführt. Vorgesehen seien hierfür 90 000 Euro – 70 000 für neue Geräte und 20 000 für Unterhaltungsmaßnahmen. Weiter gehe es in diesem Jahr auch mit dem Umbau und der Erweiterung der Pestalozzischule in Neuweiler zu einer modernen und zeitgemäßen Kita. Die Sanierung des Sportzentrums Mellin soll ebenfalls fortgesetzt werden. Und an der Waldschule in Altenwald soll neben den Fenstern und Dächern auch die Fassade erneuert werden. Außerdem kündigte Adam verstärkte Kontrollen an, um gegen illegale Müllablagerungen vorzugehen.