Sulzbach : Bürgermeister lobt Sulzbacher Polizei

Sulzbach Der Sulzbacher Bürgermeister Michael Adam (CDU) hat die Polizeiinspektion besucht. Sie leiste jeden Tag ihren Dienst für Sicherheit und Ordnung in Sulzbach. Bürgermeister Adam dankte daher Markus Müller, dem Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach.

Michael Adam meinte an die Adresse aller Polizistinnen und Polizisten: „Ich möchte betonen, wie wichtig ihre Arbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt ist. Unsere Ordnungshüter leisten einen Amtseid auf unsere Verfassung und fühlen sich an diesen Eid, der die Würde des Menschen ins Zentrum stellt, ein Leben lang gebunden. Sie verdienen die Unterstützung aus Politik und Gesellschaft, und ich bin sicher, dass wir in Sulzbach auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei setzen können.“ Die Beamten verstehen sich als demokratische Bürgerpolizei. „Immer wieder wird das von der hervorragenden Zusammenarbeit mit Landespolizei und Ortspolizei hier in Sulzbach untermauert“, sagte der Verwaltungschef. Markus Müller erklärte: „Der Besuch des Bürgermeisters zeigt das gute Verhältnis zwischen Polizei und Verwaltung. Das ist ein richtiges Signal in dieser Zeit. Wir begrüßen diese Rückendeckung sehr.“