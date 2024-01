Geplante Kita sorgt für Ärger Parkplätze statt Spielplatz? Geplante Kita in Schnappach stößt auf Gegenwind

Zu den Vorwürfen einzelner Bürger, man habe die Bevölkerung nie öffentlich informiert, präsentierte Adam eine ganze Reihe mit Veröffentlichungen zum dem Thema in den vergangenen drei Jahren in unterschiedlichen Medien und wies auch auf die Sommertouren des Bürgermeisters hin, in der die neue Kita zweimal Thema war. „Die Auswertungen unserer Messungen haben ergeben, dass das Verkehrsaufkommen in der Mariannenstraße schwach ist und dass das Verkehrsaufkommen in Zukunft auch hinnehmbar sein wird. Die Polizei hat mitgeteilt, dass es in dieser Straße nicht zu Unfallhäufungen kommt und dass es auch keine Gefahrenlage gibt. Auf dem Fritz-Zolnhofer-Platz parken täglich etwa sechs bis acht Autos. Das haben wir ebenfalls in Überprüfungen festgestellt“, sagte Adam.