Sulzbach „Bühnenreif Saar“ strapaziert die Lachmuskeln

Wo Revuenummern sind, sind Sketche nicht weit. So nehmen Dennis Heidrich und Lisa Piras in „Der Unterschied“ die Vorurteile der Geschlechter aufs Korn und fest steht: Männer sind doof und wollen alle nur das eine. In „Das Inserat“ mimt Thomas Blaumeister einen jungen Mann, der auf tiefstem Platt und mit FC-Saarbrücken-Trikot eine Annonce aufgeben möchte, um eine Partnerin zu finden. Reneé Faber als Verlagsmitarbeiterin verzweifelt herrlich an dem Wunsch, in der Anzeige müsse unbedingt drinstehen, dass die Frau auch Schuhe sauber zu halten hat.