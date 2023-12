Feuerwehr Sulzbach im Einsatz Auto brennt in Sulzbach – Insassen retten sich noch rechtzeitig

Sulzbach · Am Mittwochnachmittag ist in Sulzbach-Neuweiler ein Auto in Brand geraten. Während der Fahrt stieg plötzlich Rauch aus dem Motorraum auf. Die Insassen konnten das Auto gerade noch rechtzeitig verlassen.

14.12.2023 , 12:52 Uhr

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Mittwochnachmittag ist in Sulzbach-Neuweiler gegen 17 Uhr ein Auto in Flammen geraten. Das hat die Polizei Sulzbach mitgeteilt. Neuweiler: Auto gerät plötzlich in Brand Die Fahrerin bemerkte während der Fahrt, dass Rauch aus dem Motorraum aufsteigt und stellte das Auto daraufhin am Straßenrand in der Martin-Luther-Straße ab. Sie und die Beifahrerin stiegen sofort aus dem Auto aus. Dann loderten schon Flammen aus dem Motorraum, das Auto stand kurze Zeit später in Vollbrand. Insassen bleiben unverletzt Die Feuerwehr Sulzbach war mit vier Fahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Auch ein Rettungswagen war vor Ort. Die beiden Frauen blieben aber unverletzt, wie die Polizei mitteilt. An dem Auto sei ein technischer Defekt festgestellt worden, der den Brand verursacht habe.

(red)