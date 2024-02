Sulzbach, Friedrichsthal und Quierschied Wie viel die Kommunen durch Raser einnehmen

Viele Raser dürfte die Radarfalle im Quierschieder Weg in Sulzbach noch nicht geblitzt haben. Erst Anfang Dezember wurde der Blitzer in Betrieb genommen, seitdem aber schon fünf Mal beschädigt. Dabei wurde das Glas zertrümmert und zuletzt mit Farbe besprüht. Dadurch kann die Kamera des Blitzers vorerst keine Aufnahmen mehr von Rasern machen. Doch wie fällt das Fazit in Sulzbach, Friedrichsthal und Quierschied für das gesamte vergangene Jahr aus, wenn es um die geblitzten Raser und die Einnahmen der Blitzer geht?