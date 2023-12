Kommentar Selbst schuld, wer zu schnell fährt

Umstritten ist er, der Blitzer im Quierschieder Weg in Sulzbach. Ihren Ärger haben nun augenscheinlich Unbekannte darüber kundgetan, indem sie ihn zerstört haben. Laut Polizei sind sie dabei mit einem spitzen Gegenstand brachial gegen die fest stationierte Säule vorgegangen. Der Blitzer ist vorerst untauglich und der entstandene Schaden vierstellig. Lange hat die feststehende Radarfalle den Zorn nicht überstanden. Erst im November wurde sie aufgestellt und sollte in der 30er-Zone rasende Autofahrerinnen und Autofahrer abbremsen. Mehr Sicherheit im Straßenverkehr war so das Ziel – auch für die Kinder. Die gehen nämlich hier zu den Schulen und zum Sport und sind womöglich nicht immer ganz so vorsichtig im Straßenverkehr unterwegs wie etwa Erwachsene. Es ist aber auch abseits dessen viel los im Quierschieder Weg, denn auch ein Bereich mit Geschäften befindet sich dort. Bisher gab es in dieser Straße in den vergangenen Jahren zwar vergleichsweise wenige schwere Unfälle. Doch muss immer erst viel passieren, bevor wirklich gehandelt werden muss? Nein, im Idealfall passiert möglichst wenig oder – womöglich utopisch gedacht – gar nichts. Eine 30er-Zone allein ist in diesem sensiblen Bereich keine Abschreckung, denn wer zu schnell fährt und Menschen gefährdet, wird nicht bestraft. Doch ein Blitzer, der dann ausschlägt, wenn Fahrer die Geschwindigkeit übertreten, ist da etwas anderes. Wer rast und dabei erwischt wird, muss dafür blechen. Und das ist richtig so. Das ist einem jeden Autofahrer bekannt und darüber braucht sich dann auch niemand zu beschweren. Wer ohne Kosten davon kommen mag, hat es doch ganz einfach: angepasst fahren.