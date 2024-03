Besonderes Tanzvergnügen Sulzbacher tanzten wie die Argentinier

Sind beim ersten Musikstück erst sechs Tanzpaare auf der Tanzfläche, zählt man beim zweiten Stück bereits doppelt so viele. Spätestens beim dritten Stück ist die Tanzfläche voll von Tanzenden. Bis zu dreißig Paare bewegen sich eng umarmt zur Musik. Getanzt wird hier in der Tradition der Portenos, der Einwohner von Buenos Aires, auf die Orchestermusik der Epóca D‘Oro, dem goldenen Zeitalter des Tangos. Die Musikauswahl hat Esther Bach zusammengestellt. Sie sitzt auf der Bühne und wählt an ihrem Computer die einzelnen Stücke aus und trägt so zur Tanzstimmung bei. Die Titel, Namen der Interpreten sowie den Stil projiziert sie gleichzeitig an eine Leinwand. Die Milonga im Salzbrunnenhaus ist traditionell ausgerichtet. Der Abend ist in Tanzrunden – sogenannte Tandas - mit je drei bis vier Musikstücken im gleichen Rhythmus und Stil (Tango, Milonga, Vals) gegliedert. Danach wechseln die Tanzpartner. Dies wird durch andere kurze Musikeinspielung – einer Cortina - angezeigt, bei der alle die Tanzfläche verlassen und sich mit neuen Partnern verabreden. Wer tanzen will, muss auffordern. Dies erfolgt äußerst diskret nur durch Augenkontakt und Zunicken.