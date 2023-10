Volles Haus Bühne frei für den guten Zweck

Gleich zu Beginn wurde Sandra Kehl von einer Bekanntmachung freudig überrascht, die Adrian Schmitz von der Hilfsorganisation „Herzensengel.de“ mitgebracht hatte. Er kündigte an, mit seinem Hilfsverein, der Menschen unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind, in den kommenden Jahren als Kooperationspartner bereizt zu stehen und überreichte der überwältigten Organisatorin einen Spendenscheck über 3000 Euro als Beitrag zum Abend.