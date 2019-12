Amateurtheater im Regionalverband : „Bühnenreif Saar“ sorgt für Furore in Sulzbach

Info

Im Saarland gibt es eine ungemein vielfältige und aktive Amateurtheater-Landschaft. In fast jedem Ort gibt es Menschen, die mit Begeisterung auf der Bühne stehen. In einer Serie stellen wir einige dieser Ensembles aus dem Regionalverband vor. Und zwar alle, die beim Wettbewerb des Saarländischen Amateurtheaterpreises in die Endrunde kamen.