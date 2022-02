Ausstellung in der Sulzbacher AULA : Zwei Künstler vereint auf einer Leinwand

Sulzbach Barbara Gehm und Johannes Becher zeigen in der AULA in Sulzbach ihre gemeinsamen Werke. Ein kreatives Experiment.

In Kooperation mit der Stadt Sulzbach startete am Sonntag der Sulzbacher Kunstverein in der AULA in das Ausstellungsjahr 2022 mit seiner Ausstellung „durchlassend“. Hausherr Bürgermeister Michael Adam (CDU) sprach das Grußwort und begrüßte die zahlreichen Kunstinteressierten: „Nach fast zwei Jahren Pandemie sind wir alle ein wenig entwöhnt, was Veranstaltungen wie diese angeht. Um so froher bin ich, wenn wir nach und nach wieder in die Normalität zurückkehren und ich danke den Mitgliedern des Kunstvereins, dass sie mit ihren Ausstellungen der Bevölkerung Freude bei und mit Kunst bieten“, sagte er.