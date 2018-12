später lesen Schüler und Lehrer musizieren Musikschule gibt Konzert in Sulzbach Teilen

Twittern







(red) In der katholischen Kirche St. Marien in Sulzbach-Hühnerfeld gibt es im kommenden Jahr am Sonntag, 20. Januar, 17 Uhr, ein festliches Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach und George Friedrich Händel. red