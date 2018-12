später lesen Aktionstag im Krankenhaus Sulzbach Krankenpflege-Azubis im Einsatz für Kinder in Not Teilen

Twittern







Die Auszubildenden der Krankenpflegeschule bieten für den guten Zweck, und zwar für Kinder in Not, am Dienstag, 4. Dezember, in der Eingangshalle der Knappschaftsklinik Sulzbach selbst gebackene Zimtwaffeln, selbst gebastelte Windlichter sowie Glühwein und Kinderpunsch an.