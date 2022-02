Serie Aus der Luft betrachtet : Warum in Schnappach das Bier billiger war als in Sulzbach

Schnappach In einer kleinen Serie zeigen wir die Gemeinden aus dem Verbreitungsgebiet von oben. Heute: Schnappach.

Anne Allenbach, die Sprecherin der Sulzbacher Stadtverwaltung, kann dazu Details nennen: „Besonders unter der Regentschaft Marianne von der Leyens (1745 bis 1804) wurden die Grundlagen für die intensive wirtschaftliche Nutzung gelegt.“ Marianne von der Leyen entzog die Steinkohlengruben dem privaten Kleinbetrieb und gründete Glashütten, Alaunwerke und Eisenschmelzen. Wie bei allen frühen Industriezweigen waren gerade die Standorte der Bergwerke hauptsächlich von der geologischen Beschaffenheit des Untergrunds abhängig. Schnappach profitierte diesbezüglich von einer zweifachen Randlage: Lag am Südrand des produktiven Karbons und damit der Steinkohleschichten und am nördlichen Rand der Buntsandsteinschichten, die noch das Karbon überlappen. „Die ersten Gruben befanden sich im oberen Rischbachtal in der Nähe des Sechseichenkopfes. Später grub man auch am südlichen Hang des Sulzbach- und Ruhbachtales, dort gab es mehr und mächtigere Kohlenflöze. Nachteil war hier die Entfernung zum Zentrum St. Ingbert und der Sechseichenrücken.“

Die Kohle musste über den Berg, das war für die Schnappacher Bergleute mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Die Von der Leyen verloren jedoch ihren Einfluss 1793, als die sogenannten Herrschaftsgruben in französisches Eigentum übergingen. Im zweiten Pariser Frieden von 1815 wurden Preußen und Bayern Teile des saarländischen Kohlenreviers zugesprochen. Allenbach hat ermittelt, dass es 1821 allein in Schnappach 17 aktive Stollen gegeben habe, allesamt durch obertägigen Bergbau erschlossen. „1834 wurde mit dem Tiefbau begonnen und ab der Jahrhundertmitte erleichterten Dampfmaschinen die Förderung der Kohle und die Entwässerung der Schächte. 1883 hatte die Grube in Schnappach eine Belegschaft von 691 Mann, die meisten von ihnen hatten sich in Schnappach auch fest angesiedelt.“ Wie überall im heutigen Saarland, so wurde auch in Schnappach diese Ansiedlung durch die Prämienhäuser gefördert. Die Zugehörigkeit zu Bayern sorgte in Schnappach für eine weitere Kuriosität. Der Zipfel am Rande Preußens bewahrte auch die bayerische Bierkultur. Bayern deklarierte Bier zum Grundnahrungsmittel, Preußen zum Genussmittel. Dadurch war Bier in Schnappach viel günstiger als in der preußischen Nachbarschaft. Allenbach: „Nach der Schicht ging man in die Kneipe, von denen es in Schnappach besonders viele gab. Von den 50 Häusern der Jahrhundertwende soll es in 15 Häusern Gastwirtschaften gegeben haben. Schnappach war damit eine Hochburg der Gastwirtschaften.“