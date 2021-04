Menschen im Regionalverband : Ein Künstler mit Kettensägen

Andreas Müller aus Sulzbach kreiert mit Kettensägen Figuren aus Holz. Zurzeit arbeitet er an einem Anker. Foto: Engel

Sulzbach Andreas Müller aus Sulzbach schnitzt filigrane Figuren aus Holz. Bei Wettkämpfen tritt er gegen andere Säger an.

Zwei bis drei Stunden hat Kettensägenschnitzer Andreas Müller bereits in den schmucken Anker investiert. Zunächst halbierte er den Eichenstamm, dann begannen die groben Arbeiten. Immer kleinere Sägen sorgten für immer feinere Konturen. Eine Skizze musste der Schnitzer nicht anfertigen. Die Kundin, die das Werk in Auftrag gab, schickte ein Bild mit.

Hauptberuflich arbeitet Müller als Bestatter, in Neuweiler hat er ein Beerdigungsinstitut. Sein Schnitzplatz liegt im Wald zwischen Sulzbach und St. Ingbert. „Noch ein bis zwei Stunden, dann ist der Anker fertig“, sagt der Fachmann. Bevor er die Farbe aufträgt, wird das Holz mit dem Winkelschleifer geglättet. Sein Wissen gibt Müller in Schnitzkursen weiter. Und beim sogenannten Speed-Carving misst er sich mit der Konkurrenz. In der Sportart geht es darum, Skulpturen möglichst schnell aus dem Holz zu schneiden.