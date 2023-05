Krach in der AfD AfD-Fraktion im Stadtrat heißt jetzt „Pro Sulzbach“

Unterzeichnet wurde das Schreiben von den drei Fraktionsmitgliedern Hermann Kreis (Vorsitzender), Klaudia Kreis und Dirk Rodermann. Hauptgrund für den Austritt sei laut Kreis die schlechte und beschämende Arbeit der AfD-Landtagsfraktion, die ständig dadurch auffalle, dass sie völlig andere politische Positionen als die Rest-AfD in Deutschland vertrete. Dass die Landtagsfraktion zuletzt eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre gefordert und dem Antrag der SPD zugestimmt habe, soll das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Hermann Kreis war viele Jahre das Gesicht der AfD in Sulzbach. Mit ihm als Spitzenkandidat holte die AfD in Sulzbach bei der letzten Kommunalwahl das landesweit beste Ergebnis für die Partei. Ab sofort geht es für die drei als „Pro Sulzbach“ weiter. „Wir haben in unserer Stadt sehr viele Themen angestoßen und die wollen wir weiter verfolgen. Wir stehen in Sulzbach nach wie vor für knallharte Kommunalpolitik im Sinne der Bürger“, sagt Hermann Kreis.