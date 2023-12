Aufreger im Netz Abzocke-Vorwürfe wegen Blitzersäule in Sulzbach – das sagt die Stadt

Seit eineinhalb Wochen steht am Quierschieder Weg in Sulzbach ein stationärer Blitzer – und zwar in einer 30er-Zone neben einer Bushaltestelle und gegenüber von mehreren Schulen. Nutzer der sozialen Medien werfen der Stadt Abzocke vor und fordern dazu auf, Widerspruch einzuIegen.