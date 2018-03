Absage: Stadt Sulzbach kündigt Vertrag mit rechtsgerichtetem Veranstalter

Michael Adam (CDU) fühlt sich vom Antragsteller getäuscht. Der Sulzbacher Rathausschef behauptet, dass Alexander Flätgen als Privatperson bereits am 19. Februar das städtische Salzbrunnenhaus für einen Vortrag am 6. April gemietet habe. Erst später sei durch nicht näher benannte Sicherheitsbehörden bekannt geworden, dass während dieser Veranstaltung die Band Kategorie C auftreten soll. So heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bremer Formation wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Flätgen, nach eigener Aussage Ex-NPD-Mitglied, ist Sprecher der rechtsgerichteten Bürgerinitiative „Sulzbach wehrt sich“, die gegen eine Moschee im ehemaligen Postgebäude ankämpft. Während einer entsprechenden Demonstration, zu der das Bündnis im Juli vergangenen Jahres auf dem Marktplatz geladen hatte, redete auch Edwin Wagensveld, Sprecher des niederländischen Pegida-Ablegers. Er verhöhnte bei dieser Versammlung Muslime. Wagensveld wird für die neuerliche Veranstaltung im Salzbrunnenhaus ebenfalls als Gast angekündigt.

Bürgermeister Adam habe am Mitwoch (14 März 2018) einen Anwalt damit beauftragt, den Mietvertrag zwischen Flätgen und der Stadt fristlos zu kündigen, teilte der Sulzbacher Pressesprecher Elmar Müller auf SZ-Anfrage mit. Gleichzeitig soll es künftig eine Untersagungsverfügung für derartige Veranstaltungen, „insbesondere mit rechtsradikalen Bands“, geben. Adam hatte sich deswegen am Tag zuvor mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu einer Krisensitzung zusammengefunden.