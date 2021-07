Abitur während Corona in Sulzbach : Ein ganz besonderer Jahrgang

Sulzbach Online-Unterricht, keine Praktika, keine Exkursionen, keine Ausflüge – dieser Abiturjahrgang war auf Grund von Corona ein besonderer - auch für die Abgängerinnen und Abgänger in Sulzbach.

Der Einmarsch der Gladiatoren erfolgt paarweise; zwar mit Maske, aber in schicker Abendgarderobe - und zur dramatischen Musik von „The final Countdown“, dem 1986er Hit der Rockband Europe, der von Abschied und Aufbruch in neue Welten erzählt. So flanieren die Abiturientinnen und Abiturienten des Theodor Heuss Gymnasiums, kurz THG, stolz zur mit Luftballons dekorierten Bühne, während Verwandtschaft und Lehrkörper in der Aula applaudierend Spalier sitzen.