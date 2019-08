Auffahrunfall : Motorradfahrer bei Unfall auf A 8 schwer verletzt

Sulzbach Zwei Motorradfahrer wurden am Montag bei einem Unfall in Höhe der Sulzbachtalbrücke auf der A 8 in Richtung Neunkirchen schwer verletzt. Gegen 16.30 Uhr war ein 33 Jahre alter Motorradfahrer aus Neunkirchen wegen zu geringem Sicherheitsabstands auf ein Auto aufgefahren.

