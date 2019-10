Talentförderung : Sulzbach ist seit 30 Jahren Jazzer-Treffpunkt

Sulzbach Workshop der Musikschule Sulzbach/Fischbachtal lockt die Freunde der Improvisationskunst von weit her in die Stadt.

Kaum zu glauben: Am vergangenen Wochenende feierten die Macher des „Jazzworkshops Sulzbach“ dessen 30-jähriges Bestehen. Wieso im Oktober?, werden Kenner der Szene fragen – üblicherweise wird in Sulzbach doch unmittelbar nach der Fastnacht gejazzt, wenn das Jahr noch jung ist. Nun, wegen geänderter Ferienzeiten musste der Termin erstmals auf den Herbst verschoben werden.

Nur so waren alle Räume der veranstaltenden Musikschule Sulzbach-Fischbachtal für die vielen Kurse und das Salzbrunnenhaus für die Konzerte nutzbar. Ein Blick zurück: Anno 1989 wurde der Jazzworkshop aus der Taufe gehoben, damals noch in bescheidenem Rahmen. 28 Teilnehmer waren bei der Startausgabe mit von der Partie.

Neben dem Unterricht in Gesang und im gesamten Spektrum der Instrumente, die in diesem Genre so vorkommen, gehört das Spiel im Ensemble zu den Spezialitäten von Sulzbach. Das gerade im demokratisch ausgerichteten Jazz so knifflige Miteinander spielt hier eine zentrale Rolle. Was sicherlich entscheidend zum Erfolg der Kurse beiträgt, die allen Generationen offenstehen, vom Teenager bis zum Senior.

Nun würde es diese bunte Jazzer-Schar wohl kaum in die bescheidene saarländische Stadt ziehen, würden dort nicht erstklassige Dozenten lehren, viele davon schon seit langem. In diesem Jahr waren es Anette von Eichel (Gesang), Daniel Prandl (Klavier), Arnulf Ochs (Gitarre), Ralf „Mosch“ Himmler (Trompete), Frank Spaniol, Kristina Brodersen (beide Saxofon), Alisa Klein (Posaune), Dirik Schilgen (Schlagzeug) und Florian Döling (Bass).

Döling hatte den Workshop damals aus der Taufe gehoben und die Leitung einige Jahre später an Christoph Mudrich (Piano) übergeben. Seither wird der Name Mudrich, er ist Fachbereichsleiter Jazz der Musikschule Sulzbach-Fischbachtal, in einem Atemzug mit dem Jazzworkshop genannt. Krankheitsbedingt musste Mudrich die Ausgabe vom vergangenen Donnerstag bis zum Sonntag nun aus der Ferne leiten. Wie üblich gab es täglich im Anschluss an die Kurse Konzerte. So auch am Samstagabend, der dem großen Jazz-Kontrabassisten und Komponisten Charles Mingus (1922-1979) gewidmet war.