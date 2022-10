Internationale Glaskunsttage Sulzbach : Ein Schutzengel aus geschmolzenem Fensterglas

Noch bis Dienstagabend können Besucher bei den Internationalen Glaskunsttagen in der Aula Sulzbach die Objekte von 30 Künstlern in Augenschein nehmen. Auf dem Bild sind im Vordergrund die Schutzengel aus recyceltem Glas von Wilfried Grob zu sehen. Foto: Iris Maria Maurer

Sulzbach Die Glaskunsttage in Sulzbach zählen mittlerweile zu den bedeutendsten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland. In diesem Jahr präsentieren 30 internationale Künstler ihre filigranen Objekte.

Kurz vor der offiziellen Eröffnung der 16. Internationalen Glaskunsttage am Samstagnachmittag in der Sulzbacher Aula werden noch die letzten Kartons weggeräumt, Schilder angebracht oder die Glaskunstwerke zurecht gerückt. Es liegt eine geschäftige, aber auch freudige Anspannung in der Luft, die Glaskünstlerinnen und -künstler begrüßen sich, reden miteinander, begutachten gegenseitig ihre Werke. Es ist dem Kunstverein Sulzbach gelungen, die Glaskunsttage über die Jahre zu einer der bedeutendsten Veranstaltungen der Glaskunst in Deutschland zu etablieren, die von den Teilnehmern sehr geschätzt wird.

Mittlerweile stellen 30 Glaskünstler aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Tschechien, Bulgarien und den Niederlanden ihre Werke vor, und noch bis Dienstagabend haben Besucher die Möglichkeit, sich auf den drei Etagen der Aula von der Qualität der Objekte zu überzeugen. Wer die Veranstaltung regelmäßig besucht, wird „alte Bekannte“ wiedertreffen, wie Monika Marx oder Silke Stocker aus dem Saarland, die seit vielen Jahren ihre Glasperlen und Glasschmuck anbieten. Silke Stocker hat sich dieses Jahr von kleinen Zwergen inspirieren lassen, präsentiert aber auch neue Eulenperlen, „ihre Unzertrennlichen“.

Wilfried Grob hat seinen Stand gleich daneben. Der Kunstglasermeister aus der Nähe von Düren kombiniert in seinen Stelen und Objekten verschiedene Materialien miteinander. So nutzt er altes Holz oder frühere Orgelpfeifen als Sockel oder Träger seiner Figuren, deren Köpfe aus Keramik gestaltet sind. „Ich nutze nur altes Glas und recycle es“, erzählt er zu einem durchscheinenden Glasobjekt. „Das war mal ein Küchenfenster, das ich zerschnitten und eingeschmolzen habe. Es ist faszinierend, wie sich das Glas dabei verändert“, sagt er und lässt die Besucher die neue Geschmeidigkeit des Materials schon mal berühren.

In der unteren Etage hat Wilhelm Vernim seine Werke aufgebaut. Der Glasgraveur und Dozent von Glaskursen war letztes Jahr schon in Sulzbach dabei, seine Objekte sind recht große und recht schwere Glaswunderwerke, die in Graaltechnik entstanden sind. Darüber hinaus zeigt er in einem kleinen Nebenraum sein „Liliput – Museum of contemporary glass“. Er hatte die Idee, statt seine Werke in einem Museum auszustellen, sein eigenes, kleines, mobiles Museum zu fertigen, indem er kleine Glaswerke, seine „Bijoux“ präsentiert. Das Miniaturmuseum ähnelt einem Puppenhaus, spielt mit den Größenverhältnissen. „Das Projekt ist ganz neu. Und ich werde in Zukunft auch anderen Glaskünstler einladen, in „Liliput“ auszustellen“, sagt er.

Auch Wolfgang Mussnug schaut sich das Projekt an. Der freischaffende Glaskünstler aus Nördlingen ist bereits das vierte Mal bei den Sulzbacher Glaskunsttagen dabei, seine Arbeiten sind gleich daneben zu sehen. Er mag die Veranstaltung sehr. „Es ist sehr familiär. Man kennt sich und spricht hier auch viel mit den Kollegen“, sagt er. Und er lobt die Gastfreundschaft im Saarland. Seine großen, schweren, geschwungenen, offenen Glasringe konnte man schon in den letzten Jahren kennenlernen. „Ich stelle meine Kunstwerke in einer Werkstatt in Murano her. Aber wegen Corona konnte ich nicht dorthin. Deswegen habe ich jetzt mit anderen Materialien und Dimensionen gearbeitet“, erzählt er. Seine neuesten Objekte sind daher zweidimensionale Kunstwerke, die wie Gemälde an der Wand hängen. Sie bestehen aus einer reizvollen Kombination aus Glas, angerostetem Stahl und einer Schrift, die nicht zu entziffern ist. Dann berichtet er, dass er seine Glaskunstwerke noch zu den früheren Preisen anbietet. Denn auch in der Glaskunst wird sich in Zukunft eine Teuerung wegen der viel höheren Energiekosten bemerkbar machen müssen.