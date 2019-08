Sulzbach Vor drei Jahren begannen die Arbeiten an der ehemaligen Postfiliale. Eine Eröffnung ist nach wie vor nicht in Sicht.

Kabel hängen von den Decken. Die Wände sind unverputzt. Toiletten und weitere sanitäre Einrichtungen fehlen noch. Die Fußböden sind ohne Estrich. Drei Jahre nach Beginn des Umbaus der früheren Postfiliale in Sulzbach zu einer Moschee deutet wenig auf eine rasche Eröffnung hin.

Dabei sollten die Arbeiten an diesem in Sulzbach umstrittenen Vorhaben schon im vorigen Jahr abgeschlossen sein. „Alles hängt derzeit am Fensterbauer. Der hat Lieferverzug. Sobald er die Türen eingesetzt hat, können alle anderen Gewerke weitermachen“, sagt Burhan Yagci, der Vorsitzende der muslimischen Gemeinde Saarland.