Vor der Kommunal- und Europawahl Sulzbach ist bereit für den Super-Wahlsonntag

212 Wahlhelfer stehen für 15 Wahlbezirke in den Startlöchern. In diesen Tagen werden auch die letzten Wahlurnen aufgebaut, damit am Sonntag in der Stadt Sulzbach jeder Wahlberechtigte seine Stimme für die Europa-, Regionalverbands-, und Kommunalwahl abgeben kann. Dabei kann es in dem ein oder anderen Wahllokal mit Kaffee und Kuchen durchaus gemütlich zur Sache gehen. Es ist zwar nicht die Aufgabe der Stadtverwaltung, dafür zu sorgen, dass die Wähler verköstigt werden, aber wie die Stadt mitteilte, könnte so etwas durch die Besetzungen der Wahllokale in Eigenregie organisiert werden.