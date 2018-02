26-Jähriger in Altenwald drohte mit Selbstmord

Das teilt die Polizei mit. Das Wohnungsfenster liege in etwa sechs bis sieben Metern Höhe. Das Sondereinsatzkommando war mehrere Stunden im Einsatz. Der 26-Jährige habe sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Er habe gedroht, sich in seiner Wohnung umzubringen. Mehrere Messer und Werkzeuge wie Hämmer und Äxte hätten griffbereit gelegen. Zudem habe er gedroht, sich aus dem Fenster seiner Wohnung zu stürzen, sollte ihm jemand zu nahe kommen. Da er keinem Gespräch zugänglich gewesen sei, wurde er von Spezialkräften unverletzt in Gewahrsam genommen. Jetzt halte er sich in einem psychiatrischen Krankenhaus auf.

#PolizeiSaarland #PolizeiEinsatz in #Sulzbach-Altenwald beendet. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Mann unverletzt in Gewahrsam nehmen. — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) 7. Februar 2018

(red)