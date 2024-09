25. Six+Four Musikmesse Wieso es für Musiker am Sonntag nach Sulzbach zum „Klassentreffen“ geht

Von der E-Bass-Manufaktur zum größten Musikhandel im Südwesten: das ist Six+Four Bellon+Bieg GmbH. Seit 37 Jahren gibt es sie. Nicht immer an der selben Adresse, aber auch damals schon in Sulzbach. „Ich habe in einer kleinen Garage von meinem Opa angefangen. Da war alles noch wesentlich überschaubarer“, erzählt Heiko Bellon und lacht. Er und sein langjähriger Freund Johannes Bieg sind die Geschäftsführer des Musikfachhandels. Dass sich das Geschäft mal so entwickeln würde und sie heute 15 Mitarbeiter beschäftigen, das habe Bellon zu Anfangszeiten des Six+Four nicht kommen sehen. „Wir haben ja eigentlich als Service angefangen. Leute konnten ihre Gitarre bei uns zur Reparatur vorbeibringen“, erzählt der Geschäftsführer.