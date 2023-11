Seit zwei Wochen wieder offen Droht in Sulzbach schon wieder eine Brückensperrung? Das sagt das Landesamt für Straßenbau

In diesem Jahr wurden Unterhaltungsarbeiten an der Brücke durchgeführt. Diese umfassten die Behebung von Schäden an der Außenseite der Brücke, Reparaturen in den Gehwegkappen, die Erneuerung des Geländers in Fahrtrichtung Neuweiler und die Beschichtung des Geländers in Fahrtrichtung Sulzbach. Darüber hinaus wurde eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. „Im Inneren der Brücke werden derzeit noch Schäden im Hohlkasten behoben und eine defekte Entwässerungseinrichtung erneuert. Insgesamt belaufen sich die Kosten für diese Maßnahmen auf circa 200 000 Euro“, teilt der LfS mit.