Party-Verlagerung : Stadt Sulzbach widerspricht den Funfair-Festivalmachern

Sulzbach „Sicherlich hätte ein Konzert die Altenwalder Kirmes belebt“, erklärt die Stadt Sulzbach in einer Pressemitteilung zum SZ-Artikel „Party zieht von Altenwald nach Landsweiler“ (SZ vom Freitag, 7. Juni).

Deshalb bedauere die Stadt auch die Verlagerung des „Oldforest Funfair Festivals“ nach Landsweiler. „Allerdings“, so versichert die Sulzbacher Pressestelle, „wurde von den Mitarbeitern unseres Ordnungsamtes mit den professionell auftretenden Veranstaltern bei den Gesprächen immer darauf hingewiesen, dass Kirmes und Konzert zwei verschiedene Veranstaltungen sind und für das Konzert eine Erlaubnis der Unteren Straßenverkehrsbehörde beim Regionalverband Saarbrücken erforderlich ist.“ Nach den Informationen, die der Stadt Sulzbach vorlägen, hätten die Veranstalter am 8. Mai den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 29 StVO an den Regionalverband Saarbrücken gestellt. Die jetzt geplante Verlagerung sei eine Entscheidung der Veranstalter.