Proteste in Sulzbach Saarländer sangen gegen Hitler an

Nach der Machtergreifung Hitlers und vor der Saarabstimmung 1935 kam dem Saarland eine besondere Bedeutung für Intellektuelle, Schriftsteller, Künstler, Juden und andere aus dem „Reich“ geflohene Menschen zu. Die Hoffnungen, dass sich in dem unter Völkerbundsverwaltung befindlichen Saargebiet ein geballter Widerstand gegen Hitlerdeutschland formieren könnte, waren groß. Bekannte Schriftsteller stellten sich an der Saar ein und verliehen diesen Hoffnungen in selbstbewussten Liedern und Texten Ausdruck. Eine Auswahl davon haben Ralph Schock und Wolfgang Winkler am Freitagabend im Bildstocker Rechtsschutzsaal präsentiert. Anlass war die Einheitsfront-Demonstration vor 90 Jahren in Sulzbach.