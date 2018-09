später lesen Zeugen gesucht Unfall am Sportplatz: Verursacher fährt davon Teilen

(red) Von Sonntag etwa von 13.30 Uhr bis zum frühen gestrigen Montag (etwa 1 Uhr) hatte ein Pkw-Fahrer seinen BMW in der Richard-Eberle-Straße in der Nähe des Sportplatz in Altenwald geparkt. Als er nach seinem Sportplatzbesuch zurück zu seinem Auto kam, musste er einen erheblichen Schaden an der hinteren Stoßstange feststellen.