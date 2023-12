In der Kaiserzeit das Licht der Welt erblickt Edith Feistel aus dem Saarland blickt auf 105 bewegte Jahre zurück

In dieser Woche feierte in Dudweiler Edith Feistel zum 106. Mal Weihnachten. Wenn man sie sieht, mag man ihr das hohe Alter kaum abnehmen. Als sie am 14. Oktober 1918 in Altenwald zur Welt kam, tobte noch der Erste Weltkrieg, und Kaiser Wilhelm II. war an der Macht. Ihre Kindheit und Jugend erlebte sie in der Zeit des Völkerbundmandats an der Saar.