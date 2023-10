Verschwunden an der Saar Suche nach vermisstem Mathis – brauchen Spielplätze in Saarbrücken Zäune?

„Sucht nach Mathis!“, das steht auf roten Luftballons, die Helfer auf der Suche nach dem am Montag am Spielplatz unterhalb des Staatstheaters verschwundenen Fünfjährigen überall am Staden und in Teilen der Innenstadt in Saarbrücken angebracht haben. Zudem suchen sie auf gelb leuchtenden Plakaten mit Fotos und Beschreibungen nach dem Kind. Sie kleben auf Mauern, an Parkautomaten, Häuserwänden, Zäunen und Booten, die auf der Saar ankern. Die Aktion spricht für die Verzweiflung, mit der die Gruppe die bisher erfolglose Suche der Polizei unterstützen will. Es wird befürchtet, dass das Kind ertrunken ist.