Europäische Drogenstudie Saarbrücken ist Amphetamin-Hauptstadt Deutschlands – und liegt auch bei anderen Drogen weit vorne

Nur selten befindet sich die Landeshauptstadt des Saarlandes in einer internationalen Auflistung auf den vorderen Plätzen. Doch bereits seit mehreren Jahren hält sich Saarbrücken auf traurigen Top-Positionen in Studien der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) mit Sitz in Lissabon. Am Mittwoch, 22. März, hat die EBDD ihre Studie mit den Zahlen für 2022 veröffentlicht.