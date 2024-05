Ideenwettbewerb in Gersweiler Studenten präsentieren erste Ideen für Kirche und Volkshaus

Zu den Studenten, die ihre Ideen vorstellten, gehörte unter anderem Ayman Naim. „Meine Grundidee ist es, eine Art Markthalle in den Räumen zu schaffen. Hier könnten beispielsweise Foodfestivals oder Flohmärkte durchgeführt werden“, erläuterte Naim. Andere Pläne hätte Nico Kijewski: „Im Kirchenraum könnte eine Kindertageseinrichtung etabliert werden. In Kombination mit einer Senioren-Betreuung am Nachmittag könnte eine Art Begegnungsort entstehen.“ Eine ähnliche Idee hat auch Studentin Marie Dagouassat: „Die Räume könnten einen Mehrgenerationen-Treffpunkt bieten. Kindertageseinrichtung, Tagespflege und ein Jugendzentrum in Verbindung mit einer gemeinschaftlichen Caféteria wäre eine schöne Nutzung.“ Auch Studentin Nesrine Danisman hat eine Kinderbetreuung in ihre Ideen mit einfließen lassen: „Ich habe verschiedene Ideen zur Nutzung der Kirche. Eine Kindertageseinrichtung in Verbindung mit Büroplätzen für Eltern, die dann in der Nähe ihrer Kinder arbeiten können, steht bei mir an erster Stelle“, sagte Danisman. Die Bürgerinnen und Bürger, die zur Ideenrunde kamen, lauschten interessiert den Plänen der Studenten, brachten aber auch eigene Ideen ein. Sie können sich die Nutzung als Konzertraum, für Gastronomie, als Vereinshaus oder auch als Tanzschule vorstellen.