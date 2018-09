Von Konflikten und der Kunst, sie zu lösen

Referentin Isabell Marie Popescu zeigt, wie Urteile, Vorwürfe, Diagnosen und Bewertungen uns daran hindern, eine echte Verbindung aufzubauen. Popescu will dann demonstrieren, wie Kommunikation gelingen kann. Um Humanitäres Völkerrecht geht es in einem weiteren Seminar der Stiftung Demokratie. Es dauert am Samstag, 13. Oktober, von 9 Uhr bis 17 Uhr. Referent Tilmann Lahann informiert über die Grundlagen des Humanitären Völkerrechts. Er zeigt, dass sich in modernen Konflikten immer seltener die Armeen zweier Staaten gegenüberstehen. Meist seien Terroristen, Rebellen und Aufständische beteiligt. Lahann fragt, wie Humanitäres Völkerrecht oder Kriegsvölkerrecht dann funktionieren können.

Schriftliche Anmeldungen sind für beide Seminare erforderlich: info@sdsaar.de.