Verwarnungen für Gehweg-Parker : Streit ums Parken in Altenkessel

Wer in der Saarbrücker Alleestrasse im Stadtteil Altenkessel auf der Fahrbahn parkt, macht es aus Sicht des Ordnungsamtes richtig. Anwohner streiten darum, ob das Verkehrsbehinderung oder -beruhigung ist. Der Verkehr wird dadurch jedenfalls massiv gebremst. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In Altenkessel brodelt es. Der Streit um Parkplätze und angedrohte Verwarngelder der Behörden ruft zahlreiche Bürger auf den Plan. Ein Ende ist scheint bislang nicht in Sicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Das Saarbrücker Ordnungsamt hatte offensichtlich das aus seiner Sicht mildeste Mittel gesucht und schickte Ende August Überwachungskräfte nach Altenkessel, um Gehwegparker zu verwarnen. Diese bat sie dann aber nicht gleich zur Kasse, sondern hängte Hinweise an die Scheibenwischer falsch parkender Autos – die eben kein Verwarnungsgeld in Aussicht stellten, sondern es bei einem rechtlichen Hinweis beließen. Das Echo ließ trotzdem nicht lange auf sich warten, denn die Anwohner reagierten zum Teil empört über den abendlichen Streifengang der Verkehrskontrolleure. Erik Becker schrieb im Internet einen offenen Brief: „Liebes Ordnungsamt. Toll wenn ihr abends Tickets verteilt. Da rappelt es in der Stadtkasse. Schön abends wenn das arbeitende Volk, müde zu Hause angekommen, Feierabend machen will..... Ein Hoch auf eine liebenswerte Stadt. Danke übrigens an den Initiator dieser Aktion, liebe BI Altenkessel......"

Im Gespräch mit der SZ relativiert Becker seine Aussage mit dem Rappeln in der Stadtkasse. Es seien nur Hinweise verteilt worden, keiner müsse ein Bußgeld zahlen, stellt er klar. Trotzdem sei die Aktion aus seiner Sicht völlig misslungen. „Es fehlt das gute Bauchgefühl der Stadt“, sagt er und räumt ein, dass in der Alleestraße manch einer mit seinem Auto press an der Hauswand parke und den Gehweg komplett blockiere. Die meisten suchten aber den Kompromiss und würden nur mit zwei Rädern am Bordstein stehen und so in der engen Straße Raum für den Gehweg und die großen Fahrzeuge lassen. „In Altenkessel kommt auf 1,3 Bürger ein Auto. Bei vielen Häusern kann man nicht hinter das Haus fahren, und meine alte Garage ist inzwischen für mein Auto zu niedrig. Es gibt nun einmal viele Autos, und so entsteht der Parkdruck. Natürlich sind mache Garagen dann noch als Lager oder Partykeller zweckentfremdet, aber man muss ja trotzdem einen gangbaren Weg für alle finden. Aktionen, wie diese, machen die Bürger nur aggressiv", sagt Becker.

Besonders schlimm sei es rund um den Kindergarten, wenn die Eltern die Kinder bringen und abholen, erläutert Becker. Es fehle der Stadt aber auch an Ideen, wie man die Situation nachhaltig verbessern könne. In der Alleestraße, so schlägt er vor, könnte man das Gehwegparken auf einer Fahrbahnseite markieren und erlauben, rund um den Kindergarten eine Einbahnstraße einrichten, die den Begegnungsverkehr und damit das ständige Ausweichen auf die Gehwege vermeide. Jedenfalls müsse man andere Lösungen finden, als mit Knöllchen zu drohen. Im Ergebnis könne man nämlich auch nicht wollen, dass alle auf der Fahrbahn parken, wie es nach der Aktion geschehen sei. Denn das behindere erheblich den Verkehr größerer Fahrzeuge, wie es Anwohnerin Andrea Woock im Internet geschrieben hat: „War eine irre Rangiererei mit Bus, Pkw und Transporter....Mal gespannt wenn die ersten Spiegel oder Autos krachen...aber sie wollen es ja nicht anders....kann diese Aktionen nicht verstehen, gibt wichtigere "Baustellen" als so eine Zeitverschwendung....es ist definitiv besser mit 2 Reifen auf dem Bürgersteig zu parken und es bleibt genügend Platz, um vorbei zu gehen.“ Mehrere Anwohner stimmen ihr bei.

Aber es gibt auch andere Stimmen: „Lasst doch den Fussgängern, teilweise mit Hund, Kind, Kinderwagen... Ihren Platz auf dem Gehweg! Der Verkehr verlangsamt sich und auch das dient dem Schutz der Kinder und älteren Mitmenschen“, schrieb Daniel Klein.

Becker warf der Bürgerinitiative (BI) für ein sauberes und sicheres Altenkessel vor, hinter der Aktion der Stadt zu stecken – und liegt damit nicht falsch. „Wie überall, landauf, landab, hat der ruhende Autoverkehr stark zugenommen, so auch in unserem Stadtteil. Nachdem der Asko-Parkplatz in der Alleestraße privatisiert wurde, hat sich die Situation im Zentrum stark verschlechtert. Wir haben das große Glück, dass wir den Coucy-Platz als Parkfläche haben, aber viele versuchen trotzdem in der oberen Alleestraße zu parken und dann nicht immer dort, wo und wie es erlaubt ist. Manchen würde es auch gut tun, zu Fuß ,ins Dorf’ zu gehen“, erklärte Helmut Kohler, der Sprecher der Initiative. „Wir haben lediglich die Stadt darauf hingewiesen, dass angeordnete Maßnahmen auch kontrolliert werden müssen.“ Die Stadt habe von sich aus verschiedene Maßnahmen ergriffen. Kohler nennt als Beispiele Halteverbote in der Hasenstraße oder am Beginn des kühlen Brünnchens, Poller oder eingeschränktes Parken in der Alleestraße. Das alles sei aber nutzlos, wenn es nicht kontrolliert werde. Busse und Paketfahrzeuge müssten ständig in der zweiten Reihe parken, Einmündungen seien zugeparkt. „Für solche Aufgaben hat die Stadt beim Ordnungsamt Mitarbeiter, und vermutlich waren diese in Altenkessel zur Kontrolle.“ Und das habe Wirkung gezeigt: „Ich selbst kann erkennen, dass in der unteren Alleestraße mehr Pkw auf der Straße parken und nicht mehr auf dem Bürgersteig.Wir können nicht beurteilen und wollen das auch gar nicht, ob die Verkehrsteilnehmer jemand behindert haben auf Bürgersteig oder Straße, das ist auch nicht unsere Aufgabe.“ Dass man nicht mehr durchkomme, wenn man regelgerecht parke, könne er nicht bestätigen. Allerdings müsse man langsamer fahren und auch mal den Gegenverkehr passieren lassen. „Wenn natürlich alle ihre Pkw auf der Straße parken würden, dann wäre das eine Katastrophe“, räumt er ein und bittet die Ordnungskräfte um Feingefühl. „Wen stört es, wenn ein Pkw mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig steht und trotzdem ein Rollstuhl beziehungsweise ein Kinderwagen durchkommt?“