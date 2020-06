Kostenpflichtiger Inhalt: Mit Rallye Deutschland in die roten Zahlen : Schwerer Hauskrach beim ADAC Saarland

In der Geschäftsstelle des ADAC Saarland in der Saarbrücker Untertürkheimer Straße rumort es derzeit heftig. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am Mittwoch besetzt der ADAC Saarland mehrere Führungsämter neu. Zwei Vorstände treten nicht mehr an. Es gibt Streit um eine Tochterfirma.

Hinter den Kulissen des wohl größten Vereins im Saarland rumort es kräftig. Beim ADAC Saarland, der nach eigenen Angaben mehr als 298 000 zahlende Mitglieder zählt, haben zwei Vorstandsmitglieder das Handtuch geworfen. Offenbar aus Frust und Ärger. Auch die Sorge um die mögliche Insolvenz einer hoch verschuldeten Tochterfirma soll dabei eine Rolle gespielt haben. Angesichts steigender Mitgliederzahlen sagt Vorstandschef Norbert Heinz zwar: „Da können wir nach außen nicht so viel verkehrt gemacht haben.“ Doch wie sieht es intern aus?

Bereits im März hat der Vorsitzende im Vorfeld einer damals geplanten Mitgliederversammlung seine „lieben Clubfreunde“ in den 34 Ortsclubs in einem Rundschreiben vorgewarnt: „Wie in jedem anderen Verein gibt es auch im Vorstand des ADAC Saarland Differenzen über die Strategie und über gemeinsam zu vertretende Ziele. Da hierzu nicht immer Einigung erzielt werden konnte, haben die Vorstandsmitglieder Volker Schillo, Vorstand für Finanzen, und Ralph Leistenschneider, Vorstand für Ortsclubs, schriftlich erklärt, dass sie im neuen Vorstand nicht mehr vertreten sein wollen.“

Der Zoff im ehrenamtlichen ADAC-Vorstand soll zwischenzeitlich auch zu persönlichen Auseinandersetzungen, etwa in E-Mails gipfelnden Vorwürfen, geführt haben. Heinz hat in seinem Brief an die ADAC-Basis argumentiert, es gelte eventuellen Gerüchten vorzubeugen. Kein Gerücht ist es, dass Noch-Vorstand Leistenschneider bereits vor Monaten sein Amt als „Compliance-Beauftragter“ nach internen Querelen niedergelegt hat. Eine kürzlich eingestellte Mitarbeiterin der Saarbrücker Zentrale wurde beauftragt, haupt- und ehrenamtlichen ADAC-Leuten, also auch ihren Vorgesetzten, auf die Finger zu schauen und für eine Akzeptanz interner Richtlinien zu sorgen.

Norbert Heinz, Vorsitzender des ADAC Saarland. Foto: Ann-Iren Ossenbrink/ADAC Motorsport/Ann-Iren Ossenbrink

Die Streitigkeiten im Vorstand und möglicherweise auch in dessen Umfeld werden voraussichtlich am Mittwoch, 24. Juni, in der Saarlandhalle zur Sprache kommen. Dann bittet der Automobilclub unter Corona-Bedingungen mit Sondergenehmigung der Behörden zu seiner regionalen Mitgliederversammlung. Eher bescheidene 130 Anmeldungen liegen angeblich dazu vor.

Ein großes Streitthema ist die ADAC SFW GmbH, eine hundertprozentige Tochter des Regionalclubs. Gegründet wurde die Firma im Mai 2016, nachdem das Saarland den Zuschlag für die Deutschland Rallye bekommen hatte. Die Motorsport-Großveranstaltung zieht als deutscher WM-Lauf hunderttausende Zuschauer an. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga schwärmte von einem „touristischen Glücksfall“ für das Saarland, noch heute sprechen ADAC-Vertreter für die Region von einer Wertschöpfung von 20 Millionen Euro jährlich.

Der Saar-ADAC wollte mit seiner GmbH an der Rallye mitverdienen, „das war der Plan“, sagt Günter Jung, in Personalunion stellvertretender Geschäftsführer des ADAC Saarland und Chef der Firma. Doch der Sportevent entpuppte sich schnell als Minusgeschäft, das die ADAC-Tochterfirma dauerhaft in finanzielle Schieflage brachte. Ex-Innenstaatssekretär Gerhard Müllenbach ist gewählter Rechnungsprüfer des Muttervereins. Er erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung: „Nach unserer Einschätzung hat sich die einstmals euphorische Erwartung des Vorstandes bezüglich der mit der Rallye Deutschland zu erzielenden Gewinne in keinster Weise erfüllt.“ Müllenbach kündigt an, dass auch er sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen wird: „Ehrenamt sollte Spaß machen. Und dies tut es nicht mehr.“

Die Kontrolleure rechnen nach SZ-Informationen damit, dass das Rallye-Engagement den ADAC Saarland am Ende rund eine Million Euro kosten wird. Die scheidenden Vorstandsmitglieder sollen darauf gedrängt haben, die Tochterfirma aufzulösen – und die Rallye Deutschland in diesem Jahr ausfallen zu lassen. So schildern es ihre Führungskollegen. Für eine Stellungnahme waren die künftigen Ex-Vorstände nicht erreichbar.

ADAC-Chef Heinz sagt: „Wir stehen zu unseren vertraglichen Verpflichtungen zum ADAC in München und zur Landesregierung.“ Ob die Rallye in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, steht in den Sternen. Terminiert ist sie für Oktober, doch Corona-Beschlusslage der Politik ist, dass Großveranstaltungen bis in den Spätherbst ausfallen müssen.

Zuletzt vereinbarte der finanziell kerngesunde Verein (Etat: 6, 7 Millionen Euro, Rücklagen: 3,2 Millionen Euro) mit seiner eigenen, klammen GmbH „zur Vermeidung einer Überschuldung oder eines sonstigen Insolvenzgrundes“ einen sogenannten Rangrücktritt für Darlehen in Höhe von 457 000 Euro. Das geht aus internen Dokumenten hervor. Sechsstellige Forderungen der Mutter an die Tochter wurden zudem wertberichtigt, abgeschrieben. Die Lage der Firma habe ihm „diverse schlaflose Nächte“ bereitet, räumt ADAC-Regionalchef Heinz ein.

Deshalb wandte sich der Vorstand an einen Saarbrücker Insolvenzexperten. Auch die Wirtschaftsprüfer der Treuhand Saar, die das Millionenloch beim saarländischen Landessportverband ausfindig machten, will man um Rat gefragt haben. Nun soll laut ADAC-Vorstand eine „positive Fortführungsprognose“ für die Tochterfirma vorliegen. Heinz behauptet: „Die GmbH war zu keinem Zeitpunkt zahlungsunfähig.“ Es soll Leute geben, die nicht unbedingt seiner Meinung sind.