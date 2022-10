Streit um neue Ampel und gestrichene Parkplätze an der Vorstadtstraße : „Die Leute sind enttäuscht“

Zugunsten einer Ampelanlage in der Vorstadtstraße sollen Parkplätzee gestrichen werden, auf die die Gewerbetreibenden vor Ort aber dringend angewiesen sind. Sie protestieren gegen die Pläne der Stadt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Allein die Postagentur an der Vorstadtstraße habe 1200 Kunden verloren, seit die Baustelle der Stadt dort existiert, heißt es. Die Anwohner wollen nun weiter auf die Barrikaden gehen wegen der gestrichenen Parkplätze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Von einer Beruhigung im Streit um wegfallende Parkplätze vor Geschäften an der Kreuzung Vorstadtstraße und Keplerstraße in Saarbrücken kann keine Rede sein. Auch ein entgegenkommendes Angebot der Stadt hat nicht für Entspannung sorgen können. Die Stadt will an dieser Stelle eine neue, zusätzliche Ampelanlage einrichten, die dann zwischen den beiden ohnehin vorhandenen Ampeln einen dritten Fußgängerüberweg schafft, eine barrierefreie Bushaltestelle kommt dazu und an die Radwege soll auch gedacht werden (wir berichteten). Die dort ansässigen Gewerbetreibenden sind nicht nur sauer über diese Baumaßnahme, sie haben Existenzängste, denn ihnen wurden vor den Geschäften sämtliche Parkplätze weggenommen. Eine Klage dagegen hatte im vorläufigen Verfahren keinen Erfolg. Die Stadt argumentierte, dass es Beratungen im Stadtrat gegeben habe, die das Projekt durchgewunken hätten. Die Firmen beschweren sich über nicht vorhandene Kommunikation. Die Stadt hat nun nachgebessert und bietet an, Parkplätze der verkleinerten Polizeiinspektion als Kurzparkplätze auszuweisen.

Maren Ziplies, Inhaberin einer Postagentur mit den meisten Kurzparkern vor ihrem Geschäft, gehört zu den Klägern gegen die Stadt. Sie sagt: „Wir sind keineswegs zufrieden. Bevor die Baustelle da war, hatten wir 14 Parkplätze vor dem Geschäft. Jetzt sind es null. Die Parkplätze, die entstehen sollen, nützen uns nichts, da dort das Schüleraufkommen sehr groß ist und die Parkplätze von den Schülern genutzt werden“, sagt die Unternehmerin. Sie glaubt nicht, dass eine Kurzparkzone unmittelbar vor einem Schulzentrum eine Verbesserung bringen könne. Sie beklagt sich auch weiterhin über eine schlechte Kommunikation. Noch immer sei niemand von der Stadt Saarbrücken auf die Firmen zugegangen, obwohl die Probleme auf der Hand lägen. Eine Postagentur sei auf Kurzzeitparkplätze angewiesen, das wisse man auch im Rathaus. Die neue Kurzparkzone könne nicht überzeugen, denn Schüler hätten auch die Plätze vor der Postagentur regelmäßig ganztags belegt. Das werde sich nicht verbessern, wenn die Parkplätze künftig noch näher zur Schule zu finden seien. Parkplatzmangel sei man in dem kleinen Saarbrücker Nebenzentrum ja gewöhnt, man sei aber zurechtgekommen. Das Streichen von 14 Parkplätzen nun aber sei nicht kompensierbar. Darunter leiden würden auch alle Paketkunden.

„Dass die Ladezone verlängert wird, ist eine nette Geste, bringt uns aber nicht viel“, sagt Maren Ziplies. Da könne man froh sein, wenn der echte Lieferverkehr der Post Raum finde, was aber früher bei 14 Parkplätzen schon schwierig gewesen sei. Sie glaube auch nicht daran, dass das Ordnungsamt eine Parkdisziplin durchsetzen könne, denn dazu müsste man nahezu täglich unterwegs sein. „Die Leute sind enttäuscht und das wird sich wohl so schnell auch nicht ändern. Es war die Rede davon, Sitzbänke an der Hauptverkehrsstraße aufzustellen“, sagt die Unternehmerin und schüttelt den Kopf. Denn die vielbelastete Straße werde wohl kaum zu einer Rast einladen, meint sie. „ Es macht auch keinen Sinn, wegen der Kreuzung noch mehr Ampeln aufzubauen. Der Stau ist jetzt schon eine Zumutung. Wir haben mit dem Bauleiter gesprochen. Er erzählte uns, dass wenn die Baumaßnahmen vorangehen, am 18.November die Straßen geteert werden. Das heißt, dass an dem Wochenende die Straße voll gesperrt werden soll“, so Ziplies. Sie habe die Nase voll: „Wir haben 1200 Kunden verloren, seit die Baustelle existiert. Das macht uns große Sorgen. Wir werden pro Stück bezahlt.“

Maren Ziplies will sich gemeinsam mit Nachbarn weiterhin wehren und hat die Unterstützung aller Gewerbetreibenden in dem betroffenen Gebiet. „Bei unserer Unterschriftenaktion haben wir insgesamt 154 Kommentare und 400 Unterschriften gesammelt. Leider ohne Erfolg. Wir waren sogar zweimal vor Gericht und haben dort unser Glück versucht, leider auch erfolglos. Was uns aber am meisten enttäuscht ist, dass niemand hier war, um mit uns zu sprechen“, erzählt die Postagentin.