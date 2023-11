Streitthema Campus-Erweiterung Streit um geplante Waldrodung am Uni-Campus geht in die nächste Runde

Die FDP-Stadtratsfraktion Saarbrücken steht voll und ganz hinter den Erweiterungsplänen am Uni-Campus nördlich Stuhlsatzenhaus. „Wir sind überzeugt, dass die Entwicklung dieses Gebietes von hoher Bedeutung für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Saarbrücken ist“, so Helmut Isringhaus, Vorsitzender und baupolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Die Fraktion reagiert damit auf die scharfe Kritik des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) an dem von der Stadt vorgelegten Bebauungsplan-Entwurf.