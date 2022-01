Klaus Bouillon wehrt sich : Streit um Einbürgerung von Syrern: Saar-Innenminister spricht von „Falschinformationen“

Saarbrücken Der Streit in der Saar-Groko um die Einbürgerung von Syrern im Saarland eskaliert. Nach Vorwürfen der SPD-Landtagsfraktion gegen das Innenministerium wehrt sich Bouillon jetzt. Worum geht es dabei?

Tausende Geflüchtete aus Syrien wollen in der nächsten Zeit Saarländer werden. Allerdings ist über den Weg zur Einbürgerung zwischen den Geflüchteten und dem saarländischen Innenministerium ein Streit entbrannt. Doch auch innerhalb der saarländischen CDU/SPD-Koalition gibt es Streitigkeiten über die aktuelle Vorgehensweise des Innenministers Klaus Bouillon (CDU) beim Einbürgerungsverfahren.

Am Donnerstag (6. Januar) hat sich der Innenausschuss des Saar-Landtags auf Antrag der CDU/SPD-Mehrheitsfraktionen mit dem Problem beschäftigt. „Das Prüfverfahren des Innenministeriums ist insgesamt zu bürokratisch und restriktiv. Hier legt man gut integrierten Menschen, die deutsche Staatsangehörige werden wollen, Steine in den Weg. Die angewandte Praxis geht an der Lebensrealität der Antragsteller vorbei“, sieht Petra Berg, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion, bei dem aktuellen Einbürgerungsprozess deutlichen Handlungsbedarf.