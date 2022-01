Kolumne Unsere Woche : Ist das Viertel noch zu retten?

Saarbrücken Im Nauwieser Viertel hat die Debatte um die Gentrifizierung Fahrt aufgenommen. Wie geht es jetzt weiter?

„Wir wollen keinen weiteren Arschlochmagneten“: Locker zehn Jahre ist es her, dass Thomas Brück, seinerzeit Grünen-Politiker und inzwischen ehemaliger städtischer Kulturdezernent, mit diesem legendären Satz Schlagzeilen machte. Gemeint war: Es solle möglichst nichts im Viertel entstehen, was „noch mehr Schickimicki“ anzieht.

Die Initiative „Operation: Viertel retten!“ hat die Debatte diese Woche wieder aufs Tapet gebracht. Berechtigterweise. Während andernorts fieberhaft überlegt wird, wie Wohnraum wieder ent-privatisiert werden kann, lässt die Stadt Saarbrücken sieben Wohnungen in bester Lage seit Jahren einfach verfallen. Und erwägt gar, durch Verkauf leichtfertig ihren Gestaltungsspielraum für das Areal eingangs des Viertels – für das sich schon lange Investoren interessieren – aufzugeben. Das ist an kommunaler Kurzsicht schwer zu überbieten. Obwohl, da war doch mal was mit Q-Park… Hoffentlich besinnt sich der Stadtrat in der Angelegenheit. Wenigstens das Peace Kebab Haus scheint nach dem Versprechen des Oberbürgermeisters gesichert. Das ist ein Anfang.