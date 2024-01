Streik auf der Schiene Streik betrifft bis Montag auch die Saarbahn

Vom Sonntag, 28. Januar, zum Montag, 29. Januar, gilt: Die letzte Verbindung ab Hauptbahnhof in Richtung Saargemünd gibt es um 16:40 Uhr, die letzte Rückfahrt ab Saargemünd um 17.16 Uhr. Die erste Verbindung am Montagmorgen ist um 5.40 Uhr ab Hauptbahnhof in Richtung Saargemünd vorgesehen. Die erste Saarbahn von Kleinblittersdorf in Richtung Saarbrücken setzt sich um 6.24 Uhr in Bewegung. Ab Saargemünd ist das um 6.16 Uhr der Fall.