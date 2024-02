Verdi fordert Lohnerhöhung 13 statt 160 Busse – so wirkte sich der Streik der Busfahrer in Saarbrücken aus

Egal ob am Landwehrplatz, am Rabbiner-Rülf-Platz oder am Rathaus: Vielerorts sind in Saarbrücken am Freitagmorgen die Bushaltestellen verwaist geblieben. Grund dafür war ein bundesweiter Streik im öffentlichen Personennahverkehr. Aufgrund der stockenden Tarifverhandlungen hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) zum Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand dauerte von Donnerstagabend bis zum Schichtende am Freitag, 2. Februar, an. Es kam zu massiven Einschränkungen im Busverkehr.