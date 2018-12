Der mehrstündige Warnstreik, der am frühen Montagmorgen Bahnkunden bundesweit traf, hatte auch Auswirkungen auf die Verbindungen von und nach Saarbrücken. Von dem Ausstand, zu dem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) aufgerufen hatte, waren zudem Verbindungen der privaten Konkurrenz betroffen.

So musste Vlexx (Vier-Länder-Express) Fahrten rund ums Saarland einstellen, wie Unternehmenssprecherin Svenia Reuther in Mainz sagt. Damit fuhr der Regionalexpress (RE) 3 zwar in Saarbrücken über Neunkirchen und St. Wendel Richtung Frankfurt/Main ab. Doch kurz hinter der saarländischen Grenze in Neubrücke auf rheinland-pfälzischer Seite war die Reise bereits beendet. Der Grund: „Vlexx nutzt die Infrastruktur der Deutschen Bahn.“ Das bedeutet. Die Züge des Privatunternehmens verkehren auf den Schienen der DB. Dass hier die Wagen reibungslos rollen, dafür sind Fahrdienstleiter zuständig, ähnlich wie Lotsen für den Luftraum. Die Fahrdienstleiter sind ebenso im Dienste der DB – und streikten. Damit legten sie den Betrieb für alle lahm, die hier normalerweise unterwegs sind, egal für welchen Anbieter.

Nach Ende des befristeten Ausstands um 9 Uhr dauerte es bei Vlexx den gesamten Tag, bis die Züge wieder im Zeitplan waren. Reuther: „Personal und Züge waren durch den Streik nicht dort, wo sie hingehörten.“ Damit brauchte es Stunden, bis alles wieder eingependelt war. Wie viele Züge komplett ausfielen, diesen Überblick hatte die Pressesprecherin bis zum späten Nachmittag noch nicht.

FOTO: Matthias Zimmermann

Während der Vlexx-Betrieb allmählich wieder regemäßig lief, gab es bis zum Mittag auf einzelnen Strecken Ausfälle, unter anderem bei der Regionalbahn (RB) von Merzig nach Saarbrücken, der üblicherweise kurz vor Mittag in der Landeshauptstadt ankommt. Auf anderen Strecken schwankten die Verspätungen zwischen fünf und 20 Minuten, beispielsweise beim Süwex (Südwest-Express).

Doch das machte Familie Gläser aus Völklingen nichts aus. Sie wollte von Saarbrücken mit dem DB-Tochterunternehmen nach Mannheim, von dort mit dem Fernzug weiter nach Hamburg. „Wir wollen vier Tage da bleiben“, sagt Mutter Christine (43). „Das war zeitlich auch so geplant.“ Damit hätten sie die Auswirkungen des Streiks umschifft. „Der Zug kommt fünf Minuten später, aber das reicht für den Anschluss“, ergänzt ihr Mann Sven (47), während Sohn Nils (7) aufgeregt vor Reisefieber um den Koffer auf den Bahnsteig herumspringt.

Ganz gelassen ging auch Benjamin Lefebre (23) mit dem Bahnerstreik um. Er war am Morgen mit einem Freund mit dem Auto von Mettlach aus mitgenommen worden. Um die Mittagszeit wollte der junge Franzose wieder zurück, jetzt allerdings mit der Bahn. „Alles in Ordnung“, spricht er beim Blick auf die elektronische Anzeige. Denn sein Zug sollte pünktlich sein.

Gar nicht reibungslos verlief die Premierenfahrt der ICE-Direktverbindung Saarbrücken – Berlin. Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag bietet die DB diesen Zug an. Wie eine Bahnsprecherin in Frankfurt/Main mitteilt, startete die Fahrt trotz des um 5 Uhr begonnenen Streiks wie vorgesehen um 6.29 Uhr. „Doch der Zug geriet mitten in den Ausstand.“ Mehr als drei Stunden zu spät erreichte der Intercity-Express die Hauptstadt. Laut Plan hätte er um 12.55 Uhr ankommen sollen. Tatsächlich stiegen die Reisenden erst um 16.15 Uhr aus. Auf dem Weg nach Berlin „hatte der Zug Homburg noch pünktlich passiert“, sagt die DB-Sprecherin. Dann habe er aber in der Pfalz einen mehrstündigen Zwangsstopp eingelegt.

Wer am Abend die Rückfahrt antrat, sei am Berliner Hauptbahnhof kurz nach 17 Uhr pünktlich losgekommen, versichert sie. Sie rechnete damit, dass am Dienstag „alles wieder normal laufen“ soll.

Unterdessen herrschte im und vor dem Saarbrücker Hauptbahnhof schon am Mittag nach dem vierstündigen Arbeitskampf wieder entspannte Ruhe bei den meisten Bahnreisenden.