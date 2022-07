Führung für Kultur-Interessierte : Streifzug über den Saarbrücker Schlossfelsen

Am Brunnen vor dem Schloss beginnt am Dienstag die Führung zu den dortigen Kulturstätten. Foto: BeckerBredel

Alt-Saarbrücken Die Volkshochschule des Regionalverbandes bietet am Dienstag, 26. Juli, die anderthalbstündige Führung „Gegenwart im Spiegel der Vergangenheit“ an. Peter Michael Lupp, Kulturreferent des Regionalverbands, will einen neuen Blick auf die Orte der Kunst und Kultur des Schlossfelsens bieten.

Die Führung beginnt um 16.30 Uhr am Brunnen vor dem Schloss. Ziele sind das Schloss, das Historische Museum Saar, das Museum für Vor- und Frühgeschichte nebst Alter Sammlung und das Museum in der Schlosskirche. Der Streifzug durch diese Bauten vermittelt eine Ahnung von Zeiten, Architekturen und Lebenswelten. Er kostet acht Euro.