Wettkampf der Straßenköche Straßenköche kommen nach Saarbrücken

Das schreit nach einer Wiederholung: Daher wird auch 2024 das Finale des „European Street Food Awards“ von Freitag, 4. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, im Saarbrücker Bürgerpark gefeiert. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. 16 Länder, beispielsweise Bulgarien, Island, Lettland und die Slowakei, stellen sich der kritischen Jury. Die Palette der Speisen ist so bunt wie die interkulturell angelegte Veranstaltung selbst: Von kreativen Pasta-Spezialitäten aus Wales über kanadische Streetfood-Klassiker des dänischen Preisträgers bis hin zu veganen Schweizer Gerichten darf so einiges verkostet werden. Für Deutschland gehen in diesem Jahr „Toni Tänzer“ mit Burger-Kreationen und „Adobo“ mit philippinischen Speisen an den Start.