Straßenumfrage zum Sicherheitsgefühl : „Selbst die Polizei hat Probleme, Saarbrücken sicher zu machen“

An der Saarbrücker Johanneskirche existiert eine offene Drogenszene, die vielen Menschen Angst macht. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Bei einer SZ-Umfrage haben Saarbrücker Auskunft über ihr Sicherheitsgefühl gegeben. Viele kennen Plätze, an denen sie sich nicht gern aufhalten. Bei einem Ort sind sich fast alle einig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Bredel und Larissa Weis​

Beschwerden über Prügeleien und Sachbeschädigungen in der Johannisstraße reißen nicht ab (wir berichteten). Die Angst der Bewohner ist groß, die Frage nach dem Sicherheitsgefühl in der Landeshauptstadt wird laut. Die SZ wollte wissen, wie sicher sich die Bürger in Saarbrücken fühlen und wo nachgebessert werden sollte.

Thomas Püschel fühlt sich grundsätzlich sicher in Saarbrücken. Doch kann er andere Einschätzungen verstehen. „Viele Leute fühlen sich sicher, weil sie nicht in den Brennpunkten unterwegs sind. Gerade an der Haltestelle an der Johanneskirche oder im Bereich ‚An der Trift‘ fühlt man sich sehr unsicher. Die Drogenabhängigen sollten ihre Drogen in geschlossenen Räumen nehmen und nicht in der Öffentlichkeit“, sagt der 58-jährige Saarbrücker. Der Angestellte im öffentlichen Dienst ist überzeugt, dass die Sicherheit gewährleistet wäre, wenn es an den Brennpunkten Überwachungskameras gäbe.

Susanne Gauder Foto: BeckerBredel

Ähnlich sieht das Susanne Gauder: „In dem Rahmen, in dem ich mich bewege, fühle ich mich sicher. Ich würde aber nachts nicht überall hingehen. Gerade an der Johanneskirche und in der Brauerstraße fühlt man sich sehr unwohl“, sagt die 58-jährige Saarbrückerin. Die Kinderkrankenschwester meint, dass es für die hilfsbedürftigen Menschen eine Begegnungsstätte geben sollte.

Ganz anderer Meinung ist Werner Schmeer. „Unsicher habe ich mich hier noch nie gefühlt. Probleme in der Bahn hatte ich auch noch nie“, erzählt der 70-jährige Rentner. Und seine beiden Kinder fühlten sich auch nicht unsicher.

Werner Schmeer Foto: BeckerBredel

Hildegard Eisenhut ist auch zufrieden: „In Saarbrücken bin ich gerne und fühle mich eigentlich ziemlich wohl. Es gibt Uhrzeiten und Ecken, zu denen und an denen man sich nicht sonderlich sicher fühlt, aber diese meide ich. So zum Beispiel das Umfeld der Johanneskirche“, sagt die 60-jährige Sozialpädagogin. Die Saarbrückerin würde sich auch an diesen Stellen sicherer fühlen, wenn es dort mehr Kontrollen und eine gute Beleuchtung gäbe. Auch die Sauberkeit spiele eine große Rolle.

Zwiegespalten zeigt sich Stefan Theeser. „Es kommt auf die Gegend an, in der man sich aufhält“, sagt er und nennt Treffpunkte von Drogenabhängigen in der Beethovenstraße.

Thomas Püschel Foto: BeckerBredel