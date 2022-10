Straßenumfrage in Saarbrücken : Trotz Sabotage-Akte fühlen sich die meisten Menschen sicher

Theo Thilmann Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Sicherheit der kritischen Infrastruktur in Deutschland steht auf dem Prüfstand. Bei einer Straßenumfrage in Saarbrücken berichten Passanten, wie groß ihre Sorge ist, getroffen zu werden.

Von Frank Bredel und Larissa Weis

Eine Pipeline, die tief im Ozean explodiert, durchgeschnittene Glasfaserkabel, die den Zugverkehr in ganz Norddeutschland lahmlegen, eine dänische Insel ohne Strom. Geht nun bei den Menschen die Angst vor Sabotage-Akten um? Wir haben uns in Saarbrücken umgehört, ob Passanten sich bedroht fühlen.

Theo Thilmann sagt: „Ich fühle mich sicher in Deutschland.“ Eine Bahnsabotage könne immer wieder vorkommen, antwortet der 63-jährige Bauingenieur: „Was mir mehr Sorgen macht, ist ein Shutdown der Stromversorgung.“ Ein Stromausfall hätte enorme Folgen für alle, befürchtet er. Ayham Aljaradie ist ähnlicher Meinung: „Deutschland hat eine der besten Infrastrukturen weltweit. Die Regierung versucht Lösungen zu finden, um Sabotageanschläge zu dezimieren“, sagt der 35-jährige Saarbrücker. Er glaubt, dass man das gut im Griff habe.

Florian Weber ist ganz anderer Ansicht: „Hätte man mich vor einigen Jahren danach gefragt, wäre meine Antwort eine andere gewesen. Heutzutage bin ich aber sehr verunsichert, was die Infrastruktur betrifft“, sagt der 41-jährige Gebietsverkaufsleiter. Was in den vergangenen Tagen geschehen sei, habe ihn nachdenklich gemacht.

Jochen Kasper sieht das Thema auch kritisch: „Die deutsche Infrastruktur ist 0,0 sicher. Wenn man ihr schaden will, kann man das auch tun“, glaubt der 39-jährige Saarbrücker. Es sei nicht machbar, die Infrastruktur so zu schützen, dass es keine Ausfälle gibt, sagt der Selbstständige. „Der deutsche Staat wird immer angreifbar sein, genau wie die anderen europäischen Länder“, fügt er noch hinzu. Er halte die Infrastruktur für so komplex, dass man sie immer angreifen könne, wenn man es darauf anlege.

Lara Kerres Foto: BeckerBredel

Peter Stech Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Florian Weber Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Ruby Camelo Foto: BeckerBredel