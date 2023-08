Festival der Extraklasse Allerlei Artisten und Konzerte zum Mittanzen

An seinem zweiten Wochenende wartete das Straßentheater-Festival Encore! mit erstaunlichen Kontrasten auf. Da gab es Künstler und Künstlerinnen, die mit einer winzigen Puppenbühne immer nur für eine Person spielten, während andere einen ganzen großen Platz bespielten und in die Höhe stiegen und wieder andere in die tiefsten Tiefen einer unterirdischen Burg hinab stiegen. Das Wetter war dem ersten Straßentheaterfestival seit langem in Saarbrücken (fast) durchweg wohlgesinnt – und das Publikum auch. 23 600 Zuschauer nach elf Festivaltagen, lautete die jüngste Bilanz von Festivalchef Frank Lion. Davon seien 8600 an den vier Tagen von Donnerstag bis Sonntag, an denen das Encore wieder zahlreichen Kurzauftritte bot, hinzugekommen. Und wo man in die Menge hineinhört, hört man’s schwärmen. Das reichte mitunter bis zu Lobeshymnen wie „Das war das beste, was Saarbrücken in diesem Sommer passieren konnte“.