Mehrere Rechtschreibfehler : Straßenschild in Saarbrücken sorgt auf Facebook für Lacher

Fehlerteufel mit Humor: Die Stadt Saarbrücken weist auf der Westspange als Baustellengrund auf die „Insandsetzung“ an der Fernwärmeübergabestation hin. Da schwant einem Böses. Und auch der „Landeshauptstdt“ ist ein „a“ abhanden gekommen. Neue Sparsamkeit im Rathaus? Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ein Versehen, zu schön eigentlich, um Zufall zu sein: Die Stadt Saarbrücken weist jetzt per Baustellschild an der Westspange auf eine „Insandsetzung“ hin. Ein Brüller in den sozialen Netzwerken.